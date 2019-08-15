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Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'tan Yalova istikametine seyreden Irak uyruklu S.A.R.R. (32) idaresindeki 77 MA 334 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesi Seralar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Çınarcık'a (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Çınarcık, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü S.A.R.R. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yalova

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