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Yalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

YALOVA'da kullandığı ve geliştirdiği usullerle masal anlatıcılığına yeni bir soluk getiren Bağcan Töraydın, 'Çocuk Masal Anlatıcılığı' çalıştayında öğretmenlerle bir araya geldi.

Yalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineri

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da kullandığı ve geliştirdiği usullerle masal anlatıcılığına yeni bir soluk getiren Bağcan Töraydın, 'Çocuk Masal Anlatıcılığı' çalıştayında öğretmenlerle bir araya geldi.
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 'Masal Atölyesi' işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Çocuk Masal Anlatıcılığı' çalıştayı ile çocukların gelişiminde masalın önemi anlatıldı.
Masal Atölyesi'nin kurucusu olan, çocuk masal anlatıcısı ve ilk gezgin masalcı unvanına sahip Bağcan Töraydın, verdiği eğitimle 0-6 yaş ve 7-12 yaş arası çocukların gelişimine etki eden masalların hangi yöntemlerle ve nasıl aktarılacağını anlattı. Çalıştay ile birlikte çocuklara masal anlatmayla ilgili Yalova’da ilk kez bir akademik çalışma yapılmış oldu.
Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katılarak destek verdi. Müdür Tosun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Öğretmenlerimizin eğitim düzeylerindeki yeterlilikleri artırmak için bir dizi atölye çalışması planladık. Birçok çalışmamız Türkiye’de ilk olarak öğretmenlere uygulanan ve seminer çalışmalarının zenginleştirilmesi için yapılan çalışmalardan biridir. Öğretmenlerimizin becerilerini artırmak adına yapılan çalışmalar yıl boyu devam edecek. Amacımız bizlere emanet edilen çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılarını artırmak. Bunu yaparken de gerek yöneticilerimizin gerek öğretmenlerimizin eğitim kalitelerini artırarak çocuklarımıza daha iyi eğitim vermelerini hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar ilimizin eğitimde marka kent olması yönünde büyük katkı sağlayacaktır."

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Yalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineriYalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineriYalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineriYalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineri

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