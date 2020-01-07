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  4. Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

YALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.

Cem Mete OKUR/ALTINOVA (Yalova), (DHA)- YALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.
Altınova ilçesinde turistlerin gözdesi haline gelen Hersek Lagünü sahiline flamingoları izlemek için gelen doğaseverler, ölü yunusla karşılaştı. Doğaseverler, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Gelen Altınova Belediyesi ekipleri, sahile vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusu yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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