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Yalova’da otelin ruhsatsız barına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Termal ilçesindeki bir otelin ruhsatsız olarak açılan bar bölümü, jandarma ekiplerince basıldı.

Yalova’da otelin ruhsatsız barına operasyon

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Termal ilçesindeki bir otelin ruhsatsız olarak açılan bar bölümü, jandarma ekiplerince basıldı. Barda bulunan çok sayıda alkollü içeceğe el konuldu.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesi Akköy köyü sınırlarında kalan otelde ruhsatsız olarak açılan barın müşterilere hizmet verdiğini belirledi. Jandarma bara baskın yaptı. Barda bulunan 750 şişe alkollü içeceğe el konuldu. Otelin işletme sorumlularına da 4733 Sayılı Kanun Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Muhalefet'ten işlem yapıldı.

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Yalova’da otelin ruhsatsız barına operasyonYalova’da otelin ruhsatsız barına operasyon

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