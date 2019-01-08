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Yalova'da oto lastikleri, kedi evi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi, soğuk havalarda sokaktaki kediler için atıl oto lastiklerinden kedi evi yaparak,  kentin belirli noktalarına yerleştirdi.

Yalova'da oto lastikleri, kedi evi oldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi, soğuk havalarda sokaktaki kediler için atıl oto lastiklerinden kedi evi yaparak, kentin belirli noktalarına yerleştirdi. İlk kedi evi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın katılımıyla Bad Godesberg Parkı’na konuldu.
Yalova Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile sokaktaki canları unutmadı. Kendisi de aynı zamanda Veteriner Hekim olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatıyla Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından eski lastikler değerlendirilerek kedi evine dönüştürüldü. Hayata geçirilen projeye Yalova Genç Tema Kulübü üyeleri de kedi evine dönüştürülen lastikleri boyamasını gerçekleştirerek destek verdi.
Hem geri dönüşüme katkı yapmak hem de sokaktaki canlara yuva sağlamak adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Salman, “Havalar soğumaya başlamadan önce Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda daha önceden de kentimizin belirli noktalarına koymuş olduğumuz kedi evlerine ek olarak lastikten yapılan kedi evlerini ilave etmeye başladık. Eski araç lastiklerini kedi evlerine çevirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyoruz hem de sokaktaki canlarımızın barınmalarını sağlamış oluyoruz. Ayrıca bu projeye kedi evlerini boyayarak destek veren genç TEMA’cı üniversiteli öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Kedi evi projelerimizi kentimizin çeşitli noktalarına yayarak yapacağımız ahşap çalışmalarla devam edeceğiz” dedi.

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Yalova'da oto lastikleri, kedi evi olduYalova'da oto lastikleri, kedi evi olduYalova'da oto lastikleri, kedi evi olduYalova'da oto lastikleri, kedi evi oldu

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