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Yalova'da özel çocuklar itfaiyenin tatbikatına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

YALOVA'da özel çocukların eğitim aldığı okullarda yangın tatbikatı yapıldı.

Yalova'da özel çocuklar itfaiyenin tatbikatına katıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da özel çocukların eğitim aldığı okullarda yangın tatbikatı yapıldı. Ekipler, 1 hafta içerisinde 19 okulda 4 bin özel öğrenciye eğitim verdi. Engelsiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi, hayatın her anında olduğu gibi itfaiye alanında da çocukları unutmadı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın verdiği talimat doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel çocukların bulunduğu okullara gitti Okullarda özel çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, yangın hakkında bilgiler verdiler. Birçok özel çocuğa itfaiye elbisesi giydiren ekipler, bahçede ateş yakarak özel çocuklarla birlikte yangına müdahale etti.
İtfaiye Amirleri Ersel Kılıç ve Cahit Şeker, eğitimlerin sık sık tekrarlanacağını ve yangın hakkında insanların paniğe kapılmadan müdahalede bulunabileceğini belirterek, şunları söyledi:
"Halkımızı bilinçlendirmek adına Yalova Belediyesi olarak başlattığımız çalışmalar devam edecek. Halkımızın doğal afet, yangın ve en önemlisi deprem bilincini benimsemesi gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşayan bireyler olarak sadece deprem konusunda değil, hayatta karşılaşabileceğimiz yangın gibi doğal afetlerde de bilinçlenmesi gerekiyor. Çalışmalarımızı Başkanımız Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda sık sık tekrarlayacağız.”

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Yalova'da özel çocuklar itfaiyenin tatbikatına katıldıYalova'da özel çocuklar itfaiyenin tatbikatına katıldıYalova'da özel çocuklar itfaiyenin tatbikatına katıldıYalova'da özel çocuklar itfaiyenin tatbikatına katıldı

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