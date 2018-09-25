HABER

Yalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 00:33 | Son Güncelleme

YALOVA’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Y.E.

Yalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Y.E. (24), kaldırımda yemek yiyen vatandaşların arasına daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olaydan sonra yine otomobille kaçan genç, daha sonra gizlendiği yerde polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Y.Ü., gözaltına alınırken, gencin kalabalığın arasına daldığı dehşet görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
OTOMOBİLLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI
Bursa-Yalova karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 10 BR 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. polisin 'dur' ihtarına uymayan genç, otomobille Yalova şehir merkezine kaçtı. Polisin takip ettiği genç, lokantaların bulunduğu Huzur Sokak'ta kaldırımda kurulan masalarda yemek yiyen kalabalığın arasına daldı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı.
Otomobille İsmet Acar Caddesi'ne giren genç, polislerin takip ettiğini anlayınca bu kez aracına term ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Burada bir fırının jeneratör odasında gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobili kiraladığı öğrenilen Y.Ü. (24) adındaki gencin üzerinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu bulundu. Yapılan araştırmada hakkında çeşitli suçlardan kaybı bulunduğu belirlenen Y.Ü. gözaltına alındı.
OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüpheli Y.Ü.'nün otomobille yemek yiyen kalabalığın arasına daldığı dehşet dolu dakikalar, çevdredeki işyerlerinin güvenlik kameralırnca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Yalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldıYalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldıYalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldıYalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldı

PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralıOtomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildiSiirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

İlginizi Çekebilir

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle vuruldu, kanlar içinde 112 istasyonuna gitti

Pompalı tüfekle vuruldu, kanlar içinde 112 istasyonuna gitti

Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.