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Yalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

YALOVA’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Y.E.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Y.E. (24), kaldırımda yemek yiyen vatandaşların arasına daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olaydan sonra yine otomobille kaçan genç, daha sonra gizlendiği yerde polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Y.Ü., gözaltına alınırken, gencin kalabalığın arasına daldığı dehşet görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. OTOMOBİLLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI Bursa-Yalova karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 10 BR 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. polisin 'dur' ihtarına uymayan genç, otomobille Yalova şehir merkezine kaçtı. Polisin takip ettiği genç, lokantaların bulunduğu Huzur Sokak'ta kaldırımda kurulan masalarda yemek yiyen kalabalığın arasına daldı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. Otomobille İsmet Acar Caddesi'ne giren genç, polislerin takip ettiğini anlayınca bu kez aracına term ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Burada bir fırının jeneratör odasında gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobili kiraladığı öğrenilen Y.Ü. (24) adındaki gencin üzerinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu bulundu. Yapılan araştırmada hakkında çeşitli suçlardan kaybı bulunduğu belirlenen Y.Ü. gözaltına alındı. OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Şüpheli Y.Ü.'nün otomobille yemek yiyen kalabalığın arasına daldığı dehşet dolu dakikalar, çevdredeki işyerlerinin güvenlik kameralırnca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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