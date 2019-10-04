HABER

Yalova'da polisten kaçtılar, Bursa'da kaza yapınca yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

YALOVA'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, nefes kesen kovalamacanın ardından Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin yolu kestiği kavşakta kaza yaptı.

Yalova'da polisten kaçtılar, Bursa'da kaza yapınca yakalandılar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- YALOVA'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, nefes kesen kovalamacanın ardından Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin yolu kestiği kavşakta kaza yaptı. Otomobildeki 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Yalova kent merkezinde polis ekipleri, şüphe üzerine içerisinde 4 kişinin bulunduğu 61 SF 660 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yalova polisinin iletişime geçtiği Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Kavşağı’nda önlem aldı. Otomobilin sürücüsü, önlem alan polisi görünce, emniyet şeridine yöneldi. Burada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araç, kontrolden çıkarak, önce refüje, ardından da kaldırıma çarptı.
Araçtaki 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Direnen şüpheliler, polis otosuna güçlükle bindirilerek Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İkisinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Yalova polisine teslim edildi.
Şüpheli aracın çarptığı otomobil ise çağrılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da polisten kaçtılar, Bursa'da kaza yapınca yakalandılarYalova'da polisten kaçtılar, Bursa'da kaza yapınca yakalandılarYalova'da polisten kaçtılar, Bursa'da kaza yapınca yakalandılarYalova'da polisten kaçtılar, Bursa'da kaza yapınca yakalandılar

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Şanlıurfa’da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildiŞanlıurfa’da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi
Kamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildiKamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.