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Yalova'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 00:57 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı

Yalova'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Fatih ve İstanbul Caddesi başta olmak üzere yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte enerji kesintileri yaşanırken su basan iş yerlerinin sahipleri, tahliye çalışması başlattı.

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sağanak yağmur Yalova

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