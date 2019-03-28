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Yalova’da sahte alkolden 2 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

YALOVA'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle iki kişi zehirlendi.

Yalova’da sahte alkolden 2 kişi zehirlendi

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle iki kişi zehirlendi.
Yalova'da 2 gün önce meydana gelen olayda, Necmettin Karatay ve Kenan Baykır, bir tekel bayiinden kaçak olduğu iddia edilen ev yapımı alkol aldıkları ve Necmettin Karatay' a ait Çiftlikköy ilçesindeki evinde içtikleri öğrenildi. Ardından rahatsızlanan ve zehirlendikleri belirlenen 2 kişi, Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Olay sonrasında, tekel büfe sahibi M.A., büfe çalışanları V.F. ve E.K. gözaltına alındı. Büfede yapılan aramada 41 şişe alkol ve 68 şişe üzerinde etiket olmayan ve içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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