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Yalova'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi merkez ile ilçelerde bazı kişilerin ev ve iş yerlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Yalova'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri,
yılbaşı öncesi merkez ile ilçelerde bazı kişilerin ev ve iş yerlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 420 litre sahte rakı, 320 litre şarap, 125 litre sahte viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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