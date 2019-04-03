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Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

VEFA SALMAN'DAN AÇIKLAMA 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yalova'da Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman 28 bin 796 oyla ilk sırada yer aldı, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 183 oyla ikinci oldu.

Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı (2)

VEFA SALMAN'DAN AÇIKLAMA
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yalova'da Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman 28 bin 796 oyla ilk sırada yer aldı, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 183 oyla ikinci oldu. AK Parti, tutanaklarda hata yapıldığı gerekçesi ile 61 sandıkta oyların yeniden sayılması istemiyle İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, 7 sandıktaki oyların tümünün yeniden, 54 sandıkta ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi.
Kararın ardından yaklaşık 25 saat süren oy sayım işlemi tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu, CHP'li Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı'nı 332 oy farkla kazandığını açıkladı.
Sayımın tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi önünde açıklama yapan Vefa Salman, ''Seçimi benim kazandığımı karşı taraf da biliyor. 2014'e geri gidiyorum, ilk seçimi 28 oyla aldık. İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiler, olmadı. İl Seçim Kuruluna itiraz ettiler, olmadı. 6 oya kadar indirmişlerdi farkı 28'den. Allah'ın adaleti var. Ben artık çoklu seçim kazanmaktan yoruldum. Allah'a güveniyorum, halka güveniyorum, Yalovalılara güveniyorum" dedi.
'DAMDAN DÜŞENİN HALİNDEN DAMDAN DÜŞEN ANLAR'
Tekrarlanan 2014 yerel seçimleri nedeniyle antrenmanlı olduklarını söyleyen Salman, "Arkadaşlara bir yerden talimat gelmiş. Bakın Yalova her şeyde örnek oldu. Geçen seçimde de örnekti. Biz antrenmanlıyız. Yalova bu işi iyi biliyor. Çünkü kazanan bendim, aday bendim, kazanan da bendim. Aday yine benim, kazanan yine benim. Bunu Türkiye'de benden iyi kimse bilemez; ne oluyor, ne gidiyor, sistem nasıl işliyor, ne yapılıyor, sandık başında ne oluyor, sandıktan sonra adliyeye gelindiğinde ne oldu, ne yapıldı? Ama şimdi Türkiye'de birçok yerde aynı olay var. Yani benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Damdan düşenin halinden en iyi damdan düşen anlar. Dolayısıyla Türkiye'deki yaşanan bu olay Yalova'nın 2014'te yaşadığı senaryonun motamot aynısı neredeyse'' diye konuştu.
Adliye dışında bekleyen partilileri ve kent sakinlerini de bilgilendiren Vefa Salman, "Onlar itirazlarını yaptılar. Biz de itirazlarımızı yaptık. Belediye başkanlığı oylamasıyla ilgili 5 sandığın tamamı sayıldı. Belediye meclisi ile ilgili 2 sandığın oylarının tamamı sayıldı. Topu topu 2 oy fark etti. Daha sonra da yaklaşık 50 sandıkta geçersiz oylara itiraz ettiler. Yalova merkez tamam. Bunu AK Parti'nin milletvekilleri, il başkanları, karşımdaki belediye başkan adayları da biliyor" dedi.

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı (2)Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı (2)Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı (2)Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı (2)

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