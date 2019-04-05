Yalova’da seçimi CHP’li Vefa Salman’ın kazandığı kesinleşti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu'nun aldığı tüm sandıklarda oyların yeniden sayımı kararını durdurdu. YSK'nın bu kararı sonrası Yalova'da seçimleri CHP'li Vefa Salman'ın 338 oy farkla kazandığı kesinleşti.

Yalova'da CHP lehine sonuçlanan Yalova Belediye Başkanlığı ile ilgili AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuş ve yapılan itiraz sonucu 64 sandıktaki geçersiz oylar ile 5 sandıktaki tüm oylar yeniden sayılmıştı. Tekrar sayılan oylar sonucu 338 oy fark ile seçim yine CHP’li aday Vefa Salman lehine sonuçlanmıştı. Bunun üzerine AK Parti tarafından bu kez İl Seçim Kurulu'na hem Yalova Belediye Başkanlığı hem de Yalova Belediye Meclisi seçimiyle ilgili oyların tamamının sayımı için itirazda bulunulmuş, İl Seçim Kurulu da tüm sandıklarda oyların yeniden sayım kararını vermişti. CHP de Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. YSK, CHP'nin yaptığı itirazı yerinde buldu ve seçim kurulunun aldığı kararın kaldırılmasına hükmetti.

Yalova Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Artık Yalova ile ilgili karar kesinleşti. YSK esastan ilk defa bir karar aldı. Bu da Yalova ile ilgiliydi. Yaptığımız itirazı YSK kabul etti. İl Seçim Kurulu’nun aldığı oyları yeniden sayım kararı iptal oldu. Bu şartlar altında yarın benim mazbatamı vermeleri gerekiyor. Ben bütün Yalovalılara sonsuz teşekkür ediyorum. 'Allah’ın adaleti var' demiştim. Allah’ın adaleti 2019 seçimlerinde de tecelli etti. Sandıkta kazandık, İlçe Seçim Kurulu’nda kazandık, o yetmedi YSK karşısında da kazandık. Yalova halkının Yalova seçmeninin iradesini yok saymaya çalıştılar ama her zaman hak hukuk ve adalete sığındık. YSK’nın verdiği kararla bu iş netleşmiş oldu. Ben merak ediyorum bu karar çıkmasaydı Anayasa Mahkemesi'ne daha sonra da İnsan Hakları Mahkemesi’ne mi gideceklerdi? Gerçekten de bunu merak ediyorum" dedi.

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