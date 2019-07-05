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Yalova'da silah hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Çiftlikköy ilçesinde emekli bekçinin evinden silah çalınmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evden silah çalınmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde S.B'nin (44) içinde olduğu park halindeki araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Üst aramasında, emekli bekçi İ.A'nın evinden çalınan tabanca ele geçirilen S.B'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, yasa dışı silah sattıkları iddia edilen 5 zanlıyı daha yakaladı.

Şüphelilerden F.A'nın (54) evinde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 52 fişek, 24 adet tek kurşun tabir edilen av tüfek fişeği ucu, patlamamış 30 fişek kapsülü, boş şarjör, 5 kısa av tüfeği namlusu ile fişek imalatında kullanılan ahşap tabanlı mekanik alet bulundu. B.I'nın (32) evinde ise iki pompalı tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, F.A, B.I, O.E.B, C.P. ve S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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hırsızlık silah tabanca Yalova

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