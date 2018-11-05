Yalova'da sonbahar güzelliği

Ziyaretçiler, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçlarının oluşturduğu ormanın yanı sıra Büyük ve Küçük Dipsiz Göl ile Delmece Yaylası'nı gezerek, eşsiz güzelliklere tanık olabiliyor. Erikli Şelalesi ise gelin ve damatların fotoğraf çekimi için açık hava stüdyosu olarak hizmet veriyor.

Kent ormanında çok sayıda şelale, 2 kilometrelik yürüyüş patikası, çocuk oyun ve spor alanları, piknik yerleri, asma köprü ve seyir terasları bulunuyor.

Teşvikiye beldesinde 2005 yılında 95 hektar alanda kurulan Kent Ormanı, sonbaharın güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf ve doğa tutkunlarının adeta akınına uğruyor.

Sonbaharın sonuna gelindiği günlerde Kent Ormanı, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki orman, günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra kamp alanlarını dolduran doğa yürüyüşü gruplarının da uğrak yeri oluyor.

YAVUZ EMRAH SEVER - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı, sonbaharın tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözleri önüne seriyor.

- "Huzur ve bol oksijen var"

Kent Ormanındaki bir restoranın 9 yıldır işletmeciliğini yapan Saime Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonu yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

Yaptıkları köy yemekleri ve ekmeğine ilgilinin olduğunu kaydeden Damar, "Gelen çok beğeniyor. Çok güzel burası. Ormanımız, şelalemiz var. Huzur ve bol oksijen var. Piknik yapmaya gelebilirler. Ailece herkesi bekleriz." dedi.

Hafta sonu tatilini geçirmek için İstanbul'dan gelen Onur ve Nurdan Oktay çifti ise Kent Ormanı'nı ilk kez gördüklerini ifade etti.

Eşinin doğum günü nedeniyle burayı tercih ettiklerini dile getiren Onur Oktay, "Değişiklik yapalım dedik. Şelalesi, doğal güzellikleri harika. Sonbahar burada renkleriyle beraber çok güzel yaşanıyor." diye konuştu.

Nurdan Oktay da Kent Ormanı'nı herkesin görmesi gerektiğini belirterek, "Resmen kayıp kent gibi çok güzel. Burası şahane." ifadesini kullandı.

