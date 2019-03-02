Yalova'da süs tavukları müzayede ile satılıyor

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları müzayede ile satılıyor. Renkli görüntülere sahne olan müzayedeye Yalova ve çevre illerden gelen meraklılar büyük ilgi gösteriyor.

Yalova Süs Tavukları Kanatlı Kümes Hayvanları Derneği'nce düzenlenen müzayedede satışa sunulan süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları büyük ilgi görüyor. Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi’ndeki bir kahvehanede düzenlenen mezada Yalova ve çevre illerden gelen meraklılar, açık artırma usulüyle süs tavuklarını ve kanatlı kümes hayvanlarını satın alıyor.

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Dernek Başkanı Önder Apaydın, mezatta değişik çeşitlerde süs tavukları ve kanatlı hayvanları sergilediklerini söyledi. Mezada ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Apaydın, “Her 15 günde bir Yalova Süs Tavukları Derneği olarak yaptığımız müzayedemize bütün halkımız geliyor. Orhangazi’den, Gemlik’ten, Gebze’den, Gölcük’ten, İstanbul’dan, Bolu’dan ve uzak yerlerden gelenler de oluyor. Burada bir araya geliyoruz. Alım satım da oluyor, fikir alış verişi de oluyor. Burada 10 santimetreden 90 santimetreye kadar değişik renk ve çeşitlerde süs tavukları var. Onları sergiliyoruz. Yani 30 liradan başlıyor tanesi, bin liraya kadar çıkıyor” dedi.

Fransa, Hollanda, Endonezya, Güney Amerika, Kuzey Amerika’dan gelen hayvanların da mezatta yer aldığını söyleyen Apaydın, zaman zaman Türkiye’nin kendi menşeli tavuğu olan Sultan Tavuğu, Trabzon Gugullisi ve İspenç’in de burada sergilendiğini dile getirdi.

“PARA KAZANDIRIYOR”

Yalova’da birçok üreticinin de bulunduğunu kaydeden Apaydın, “Bu işe hobi olarak başladık ama tavuk çabuk çoğaldığı için fazla olanı da satıyoruz. Ev geçindirmez ama yem parası da çıkıyor. Ticari olarak yapmak için tamamen bu işle uğraşmak gerekiyor. Yalova’da birçok üretici arkadaşımız var. Tavukların mavi renkli yumurtlayanı, yeşil renkli yumurtlayanı da var. Bilinçli olarak yapılırsa ticareti para kazandırıyor” şeklinde konuştu.

MEZAT RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYOR

Öte yandan süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları mezadında Türkiye’de bulunan çok sayıda değişik cins kümes hayvanı alıcı bulurken, tavuk ve horozun yanı sıra Çin kazı ve Sülün kuşları da mezatta alıcı buldu. Mezada katılanlar arasında zaman zaman hediye çekilişleri yapıldı. Hediye çekilişinde değişik cins tavuk ve kuluçka yumurtaları çekilişle dağıtıldı.

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