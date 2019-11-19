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Yalova’da susuzluk sinyalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:05 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan Yalova da payını aldı.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan Yalova da payını aldı. Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 20’lere kadar geriledi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise mecliste Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu’na, “Suda kısıntıya gidelim” teklifinde bulundu
Kuraklık ülke genelindeki tüm barajlardaki su oranlarının ciddi oranlarda düşmesine neden oldu. Bu kapsamda Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Gökçe Barajı’nda da su oranı 2015 yılında yaşanan kuraklıktan sonraki en düşük noktaya geriledi. Yüzde 20’lere gerileyen barajdaki doluluğa karşı kısmi önlemler alınmaya da başlandı. Barajdan derelere günlük olarak salınan 6 milyon metreküplük su 3 milyon metreküpe düşürüldü. Kuraklığın devam etmesi durumunda 2015 yılında açılan 14 derin deşarj su kuyularından da baraja su takviyesi yapılmaya başlanacak. Öte yandan, Ortaburun göletinden de baraja su aktarılması gündemde. Meteoroloji kısa bir süre içerisinde yağışların yeniden başlayacağını dile getirdi. Yalova’da hiç yağış olmasa bile 4 ay yetecek su olduğu vurgulansa da vatandaşların gereksiz su harcamasından kaçınmaları tavsiye edildi.

Kesintiler kapıda
Diğer yandan barajdaki su oranının düşüşü Yalova Belediye Meclisi’nde de gündeme eldi. Meclisin başında Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu’na barajdaki durumu hatırlatan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Barajdaki su seviyesini gördüm. Barajda neredeyse su kalmamış. Bence testi kırılmadan önlem alalım. İsterseniz su kısıtlamasına gidelim” dedi.
Bunun üzerine Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu ise, “Barajda su bir hayli azaldı. Oturup konuşalım. Duruma göre kısıntı yapılsın” diye cevap verdi.

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