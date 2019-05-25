HABER

Yalova'da tanker devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

Yalova'da tanker devrildi: 1 yaralı

Yalova'da tutkal yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolunda Bursa istikametinde seyreden Tunahan Çetin idaresindeki 16 HCB 64 plakalı tutkal yüklü tanker, Tonami Meydanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, araçta sıkışarak yaralanan ve 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Çetin, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik tek yönlü sağlanıyor, tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'daTBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde 100 liseli genç 1. Meclis’te buluştuMilli Mücadele’nin 100. yıldönümünde 100 liseli genç 1. Meclis’te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza tanker Yalova

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Önkibar'a yumruklu saldırı!

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.