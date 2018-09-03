Yalova'da ticari aracın çaptığı yaya öldü

Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Atatürk Bulvarı'nda, B.K. (24) idaresindeki 77 EL 945 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinin bulunmadığı bölgeden yolun karşısına geçmek isteyen Emrah Mangır'a (29) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mangır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, sürücü B.K'yi gözaltına aldı.
İncelemelerin ardından Mangır'ın naaşı, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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