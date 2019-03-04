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Yalova'da toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Çınarcık ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle bir yolun istinat duvarının yıkılması, civarda ikamet edenlerde tedirginliğe neden oldu - AFAD İl Müdürlüğü, bölgede toprağın yol açtığı basıncı kaldırmak için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle bir yola ait istinat duvarının bir bölümünün yıkılmasıyla ilgili İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışma başlattı.

Harmanlar Mahallesi'nde görülen toprak kayması dolayısıyla Poyraz Caddesi'ndeki istinat duvarının bir bölümü 3 gün önce yıkıldı.

Bu durum yakında bulunan Ünal Sitesi'nde yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Site sakinlerinden Arzu Satıcı, toprak kaymasının 2 yıl önce başladığını ileri sürdü.

Toprak kayması nedeniyle apartman bahçesinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Satıcı, "Evimde engelli babam var. 'Hadi çıkın.' dedikleri zaman ben hiçbir yere çıkamam. Bu ev bizim başımıza yıkılır. Ben bu evin altında kalırım ama hiçbir yere çıkmam çünkü şu aşamaya gelmeden önce ben bütün yetkili birimlere ulaştım. Hiç kimse kendine sorumluluk almadı." diye konuştu.

Toprak kaymasından dolayı bölgede çıkan suyun ıslah edilerek can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını talep eden Satıcı, şöyle devam etti:

"Ona göre de bize ne yapılacaksa bir çare bulsunlar ama çare bizi evlerimizden boşaltmak olmasın çünkü o teknoloji, o bilim bizim memleketimizde var. Bir şekilde burayı ıslah edebilirler. Yetkililerden tek istediğimiz bu. İstinat duvarı 3 gün önce yıkıldı. Geçmişte aynı noktada 3 bina, toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Toprak kayması nedeniyle korkuyoruz."

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket halindeki arazinin durdurulması için çalışıldığı bildirildi.

Bölgede önceliğin vatandaşın can güvenliğini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, "Risk oranına göre Mine Sokak'ta duvara en yakın olan 2 blok gerekirse boşaltılabilir. Konuyla ilgili çalışma sürmektedir. Arazide toprağın neden olduğu basıncı kaldırmak için çalışmalar yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çınarcık toprak kayması Yalova

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