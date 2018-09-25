Yalova'da trafiğe kapalı alana otomobiliyle giren sürücü tutuklandı

Yalova'da, trafiğe kapalı alana girerek iş yerlerinin masa ve sandalyelerine otomobiliyle çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı.
Rüstempaşa Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı Huzur Sokak'ta, iş yerlerinin masa ve sandalyelerine çarparak ilerleyen ve polisten kaçmaya çalıştığı sırada bir fırına ait jeneratör odasında yakalanan Y.Ü'nün (24), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Üst aramasında 13 gram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen zanlının, polise verdiği ifadede, uyuşturucunun etkisinde olduğunu ve olayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.
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