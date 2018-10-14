Yalova'da trafik kazası: 1 ölü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesinden Yalova istikametine seyreden Metin Koştu (51) idaresindeki 77 BG 959 plakalı otomobil, Şenköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Koştu olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerindeki incelemenin ardından Koştu'nun cesedi, Çınarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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