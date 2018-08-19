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Yalova'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 22:05 | Son Güncelleme

YALOVA'nın Altınova ilçesinde otoyol çıkışında bariyerlere çarpan otomobildeki baba ve 2 oğlu öldü, anne ise ağır yaralandı.  Kaza saat 18.30  sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Altınova çıkışında meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa'dan İstanbul istikametine seyreden Sinan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında direksiyon hakimyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Yalova'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLİER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Altınova ilçesinde otoyol çıkışında bariyerlere çarpan otomobildeki baba ve 2 oğlu öldü, anne ise ağır yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Altınova çıkışında meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa'dan İstanbul istikametine seyreden Sinan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında direksiyon hakimyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyere ok gibi saplanan otomobil demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araç sürücü Sinan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücünün oğulları 1 yaşındaki Umut ve 7 yaşındaki Utku ile eşi Müyesser Erdoğan (37) ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Umut ve Utku Erdoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Müyesser Erdoğan'ın ise yoğun bakım üneitesinde tedavisine devam ediliyor.
Erdoğan Ailesinin bayram ziyareti için İstanbul'daki akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Yalova'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralıYalova'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralıYalova'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralıYalova'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralı

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