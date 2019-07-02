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Yalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

YALOVA'da 33.

Yalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladı

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da 33. Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülerle başladı.
Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nce (TUFAG) bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Halk Dansları Festivali'ne bu yıl 11 ülkeden 350 dansçı katılıyor. Festival kent merkezinde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje katılan 350 dansçıya Yalova Deprem Anıtı’ndan Gazipaşa Caddesi boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika ve Yunanistan'ın katılımıyla yapılacak festival kapsamında 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda 21'inci Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ve Otantik Kostüm Yarışması düzenlenecek. Misafir ülkelerin en güzel danslarını sergileyeceği gecede birbirinden renkli ekipler kıyasıya yarışacak.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladıYalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladıYalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladıYalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladı

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