Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.A'nın aracını Bursa-Yalova karayolunda takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak Bursa istikametine kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç, kovalamaca sonucu Bursa'nın Orhangazi ilçesi girişinde durduruldu.
Aracında 778 gram skunk bulunan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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