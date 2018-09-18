Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da polisin uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 2 köy arazisinde çok sayıda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ve esrar maddesi bulunduğu tespit edildi. 15 Eylül günü sabah erken saatlerde daha önceden belirlenen 5 adreste Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin de katılımı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve tespit edilen ormanlık arazide yapılan aramalarda 270 kök Hint keneviri, 200 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
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