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Yalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

YALOVA'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyon yaptı.

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyon yaptı. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen 120 polisin katıldığı, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sürerken, şüpheliler de gözaltına alınıyor.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini teknik ve fiziki takip ile belirleyen polis, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.
Narkotik Polisi, şafak vakti, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle tespit edilen 13 adrese baskın düzenledi. Narkotik köpekleri 'Gölge' ve 'Zeytin'in de kullanıldığı operasyonda, baskın yapılan ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı. Polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri gözaltına alıyor.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyonYalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyonYalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyonYalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

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