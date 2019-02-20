HABER

Yalova’da uyuşturucuya 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

YALOVA'da polisin son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.

Yalova’da uyuşturucuya 7 tutuklama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da polisin son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, 10-20 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:
​"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle parklar, okullar civarı, spor alanları civarı ve Bağlarbaşı Mahallesi ara sokaklarında yapılan şok uygulamalar neticesinde 232 şüpheli şahıs kontrol edilmiş, 8 adreste ve 24 araçta adli arama yapılmış, kontrol edilen 29 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılmıştır. 1 kişinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edilerek cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 3 kilo 368 gram sentetik kannabinoid, 103,07 gram skunk, 15,82 gram esrar, 8 ecstasy hap, 1,63 gram metamfetamin olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile 1 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir."
Açıklamada ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yalova’da uyuşturucuya 7 tutuklamaYalova’da uyuşturucuya 7 tutuklama

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.