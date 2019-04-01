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Yalova'da Vefa Salman yeniden başkan

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:15 | Son Güncelleme

YALOVA'da kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Adayı CHP'li Vefa Salman, az bir farkla yeniden belediye başkanlığını kazandı.  VEFA SALMAN KİMDİR ?

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Adayı CHP'li Vefa Salman, az bir farkla yeniden belediye başkanlığını kazandı.

VEFA SALMAN KİMDİR ?

Vefa Salman, 1965 yılında Yalova’da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirerek iş hayatına atıldı. 1988 yılında, Yalova’da yayınlanan tek günlük gazete olan Haberci Gazetesi'nde yazı hayatına başladı. Yalova’da yayınlanan ikinci günlük gazete olan Yalova Gazetesi'nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürüttü. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır. CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AK Parti itirazları üzerine geçersiz sayılan oylar yeniden incelendi. İncelenme sonrasında daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi.

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