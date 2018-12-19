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Yalova’da yağışlardan dolan barajın tahliyesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

YALOVA’da dün geceden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle kente içme suyu temin eden Gökçedere Barajı’nda biriken su tahliye ediliyor.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da dün geceden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle kente içme suyu temin eden Gökçedere Barajı’nda biriken su tahliye ediliyor.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan ve metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Akşam saatlerine doğru ise yağışlar etkisini azalttı ancak Yalova’ya içme suyu temin eden Gökçedere Barajı’nda biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla tahliye kapağı tedbir amaçlı açıldı. Baraj kapaklarının açılması nedeniymle buradan geçen Sellimandıra Deresi’nde taşkınlara neden oldu. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, barajda tahliye işlemlerinin gece de devam ettiğini söyledi. Nergiz, “Çevredeki derelerden barajımıza normalde saniyede bin metreküp su geliyordu. Etkili olan yağışlar nedeniyle saniyede 30 bin metreküp su geliyor. Barajımıza gelen suyun tahliyesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

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