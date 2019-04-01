Yalova'da yeniden başkan olan Salman: Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, başkanlığa tekrar seçilen, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman, "Yenilen pehlivan, güreşe doymazmış. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum, başka yöntemi var mı? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilen, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Salman, partililerle geldiği Yalova Adliyesi önünde açıklama yaptı. Islak imza tutanaklarına göre, 357 oy farkla seçimi kazandıklarını kaydeden Salman, 5 yıl daha kente hizmet edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sonuçların net olarak elime geçmesini bekledim. Sağlamayı da yaptı arkadaşlar. Islak imza tutanların tamamı elimize geldi, sisteme girildi. 357 oyla bu seçimi kazandık. Yalova'ya yeniden Vefa Salman'ın belediye başkanlığı, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeye diktiğimiz bayrağı hayırlı uğurlu olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bütün Yalova’daki oy veren vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum; çünkü çok önemli bir başarıya imza attık. Yalova Belediyesi'nin tarihinde hafızam yanıltmıyorsa 60 yıldan beri ilk defa aynı partiden bir belediye başkanı üst üste ikinci seçimi kazanmış oldu. Bu onur ve gururu bana yaşattığı için tüm değerli hemşehrilerime, sevgili Yalovalılara çok çok teşekkür ediyorum. Deyim yerindeyse mazbatamızı aldıktan sonra 'Nerede kalmıştık?' diyeceğiz. Kaldığımız yerden Yalova'ya yine geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi asla ve asla insan ayırmadan, kimseyi farklılaştırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz."