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Yalova'da yeniden başkan olan Salman: Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 03:18 | Son Güncelleme

YALOVA'da, kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, başkanlığa tekrar seçilen, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman, "Yenilen pehlivan, güreşe doymazmış.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, başkanlığa tekrar seçilen, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman, "Yenilen pehlivan, güreşe doymazmış. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum, başka yöntemi var mı? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilen, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Salman, partililerle geldiği Yalova Adliyesi önünde açıklama yaptı. Islak imza tutanaklarına göre, 357 oy farkla seçimi kazandıklarını kaydeden Salman, 5 yıl daha kente hizmet edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sonuçların net olarak elime geçmesini bekledim. Sağlamayı da yaptı arkadaşlar. Islak imza tutanların tamamı elimize geldi, sisteme girildi. 357 oyla bu seçimi kazandık. Yalova'ya yeniden Vefa Salman'ın belediye başkanlığı, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeye diktiğimiz bayrağı hayırlı uğurlu olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bütün Yalova’daki oy veren vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum; çünkü çok önemli bir başarıya imza attık. Yalova Belediyesi'nin tarihinde hafızam yanıltmıyorsa 60 yıldan beri ilk defa aynı partiden bir belediye başkanı üst üste ikinci seçimi kazanmış oldu. Bu onur ve gururu bana yaşattığı için tüm değerli hemşehrilerime, sevgili Yalovalılara çok çok teşekkür ediyorum. Deyim yerindeyse mazbatamızı aldıktan sonra 'Nerede kalmıştık?' diyeceğiz. Kaldığımız yerden Yalova'ya yine geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi asla ve asla insan ayırmadan, kimseyi farklılaştırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz."

'NEYE İTİRAZ EDECEKLER, BİLEMİYORUM'

Gazetecilerden birinin "Sonuçlara itiraz olur mu?" sorusunu da yanıtlayan Salman, 2014 seçimlerini hatırlatarak, "İtiraz olur mu, olmaz mı bilemem; ancak 2014'te geriye gittiğimde ilk seçimi 28 oyla almıştık. 100 kişiye itiraz etmişlerdi. Ayağı yere basmayan itirazlardı. Neden? 'Ölü oy kullandı' dediler, 'Asker oy kullandı' dediler. Bunların hepsi boştu, doğru değildi. O şekilde ben de bizzat tespit ettim. Ondan sonra kısıtlıların oy kullandığı yönünde bir tespit oldu. O da 2 oyla gitti, geldi. Velhasılkelam 6 oya düşmüştü. 2 veya 1 oy yüzünden Yüksek Seçim Kurulu'na gidip, seçim yenilendi. Ondan sonraki seçimi de 228 oyla aldık. 228'in üzerine ne koyduğumuz da ortada. 357 oyla kazandığımıza göre valla neye itiraz edecekler, bilemiyorum. Hani derler ya bizde çok güzel bir söz var, 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış’. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum başka yöntemi var mı yenmenin? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" diye konuştu.

Yalova Adliyesi önünde tezahürat eşliğinde, meşalelerle karşılanan Başkan Salman, "Sizlerden özür diliyorum. Sizleri yine adliye kapılarına düşürdüm; ama benim günahım yok, ne yapayım. Yenilen pehlivan güreşe doymuyor. Biraz sonra adliyeye döneceğiz. Eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. 357 oyla kazandık. Hepinizin emeği çok. Hakkım anamın ak sütü gibi helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin, 2 seçimdir yoruyorum sizi" dedi.

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