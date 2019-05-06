Yalova'da yetiştirilen orkideler, Anneler Günü için yola çıktı

Süheyla GÖZDERELİLER-İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-YALOVA’da üretilen orkideler, Anneler Günü için Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye bayladı.

Yalova'da yerli orkide üretim tesisi Solo Plant'ta çalışan yüzlerce işçi, Anneler Günü için yoğun bir şekilde çalışıyor. Anneler Günü'ne sayılı günler kala çalışanlar, 250 bin adet orkideyi özenle paketleyerek TIR'lara yükledi. Orkideler İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Türkiye'nin orkide ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladıklarını ve yıllık 2,5 milyon adet orkide üretimi yaptıklarını belirten Solo Plant işletmesi Satış Sorumlusu Mergül Beşgül, ''Orkide çok asil ve zarif bir çiçek. Kadına en çok yakışan çiçek orkidedir. Kadınların en beğendiği renklere sahip. Kolay bakımıyla da tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk orkide üreten tesisi burası. Tesislerimizde yıllık 2,5 milyon adet üretimimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da üretimimiz artacak ” diye konuştu.

