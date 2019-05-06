HABER

Yalova'da yetiştirilen orkideler, Anneler Günü için yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

YALOVA’da üretilen orkideler, Anneler Günü için Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye bayladı.

Süheyla GÖZDERELİLER-İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-YALOVA’da üretilen orkideler, Anneler Günü için Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye bayladı.

Yalova'da yerli orkide üretim tesisi Solo Plant'ta çalışan yüzlerce işçi, Anneler Günü için yoğun bir şekilde çalışıyor. Anneler Günü'ne sayılı günler kala çalışanlar, 250 bin adet orkideyi özenle paketleyerek TIR'lara yükledi. Orkideler İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Türkiye'nin orkide ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladıklarını ve yıllık 2,5 milyon adet orkide üretimi yaptıklarını belirten Solo Plant işletmesi Satış Sorumlusu Mergül Beşgül, ''Orkide çok asil ve zarif bir çiçek. Kadına en çok yakışan çiçek orkidedir. Kadınların en beğendiği renklere sahip. Kolay bakımıyla da tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk orkide üreten tesisi burası. Tesislerimizde yıllık 2,5 milyon adet üretimimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da üretimimiz artacak ” diye konuştu.

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Salla Kazan’dan Ramazan’a özel yenilikSalla Kazan’dan Ramazan’a özel yenilik
50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.