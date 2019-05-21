Yalova’da yılan paniği kamerada

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da mağazanın girişindeki telefon kutusu içerisine giren yılan, paniğe neden oldu. Yılanın yolda yürüyen kadın tarafından fark edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından boyu 2 metreyi bulan yılanı yakalandı. Yılanın yakalanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yalova’nın Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde yürüyen kadın, mağazanın girişinde bulunan telefon kutusuna giren yılanı fark etti. Yılanı karşısında gören kadın, çığlık atarak durumu mağaza sahibine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Yalova İtfaiye Ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler, beş dakikalık uğraşın ardından 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile aldı. İtfaiyenin yılanı alma çalışmaları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri, yılanı şehir dışında doğal ortamına bıraktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada sıcakların artmasıyla evlere yılan girme olaylarının artığı, kentlilerin böyle bir durumda hemen itfaiyeye haber vermesi gerektiği bildirildi.

