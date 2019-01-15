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Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Yalova'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Fethiye-İstanbul seferini yapan Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolunun Kocaeli istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 12 yolcu yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen otobüsten çıkarılan diğer 18 kişi ise başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

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