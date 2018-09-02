Yalova Siirtliler Derneğince (SİDER) bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yumurta Bayramı Şenliği" ilgi gördü.
Çiftlikköy ilçesindeki piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Bursa, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kocaeli'deki Siirtliler dernekleri de destek verdi.
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir geleneği, kültürün güzel bir örneğini tekrar yaşatmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.
Yılmaz, "Yalova ilimiz coğrafik açıdan ülkemizin en küçük vilayeti olsa da 80 vilayetimizden göç alan, onların kültürlerini bir arada yaşatan Balkanlardan, Kafkaslardan kültürel mozaiğe katkı sağlayan güzel bir ildir." dedi.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik de kentin asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirtti.
Farklı kültürlerle iç içe yaşamanın sonucunda güzel değerlere sahip olduklarını anlatan Atik, "Bu değerleri hep birlikte inşallah bizlerin öncülüğünde yaşatacağız. Aynı bayramın Siirt'te de yapılması adına elimden geleni yapacağım. Sadece Yalova'da değil esas işin merkezinde Siirt'te de bu bayramı tekrar canlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Yalova Siirtliler Derneği Başkanı Vedat Babaoğlu da yumurta bayramı festivalini 7 farklı ildeki dernek şubeleriyle birlikte yapmalarının beraberliğin en güzel nişanesi olduğunu vurguladı.
Babaoğlu, "Festivaldeki asıl amacımız, Türkiye genelindeki hemşehrilerimizle bir araya gelmek, kaynaşmak, kadim kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi sürdürmek, gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve bütünlüğümüzü daha da güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinliği kapsamında, çeşitli renklere boyanan yumurtalar, protokol üyelerince tokuşturularak kırılmaya çalışıldı.
Etkinliğe, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve farklı illerden gelen Siirtliler katıldı.
Program, Siirt yöresinden yöresel yemeklerin türküler eşliğinde ikram edilmesiyle sona erdi.
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