Yalova Siirtliler Derneğince (SİDER) bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yumurta Bayramı Şenliği" ilgi gördü.

Çiftlikköy ilçesindeki piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Bursa, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kocaeli'deki Siirtliler dernekleri de destek verdi.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir geleneği, kültürün güzel bir örneğini tekrar yaşatmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Yılmaz, "Yalova ilimiz coğrafik açıdan ülkemizin en küçük vilayeti olsa da 80 vilayetimizden göç alan, onların kültürlerini bir arada yaşatan Balkanlardan, Kafkaslardan kültürel mozaiğe katkı sağlayan güzel bir ildir." dedi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik de kentin asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Farklı kültürlerle iç içe yaşamanın sonucunda güzel değerlere sahip olduklarını anlatan Atik, "Bu değerleri hep birlikte inşallah bizlerin öncülüğünde yaşatacağız. Aynı bayramın Siirt'te de yapılması adına elimden geleni yapacağım. Sadece Yalova'da değil esas işin merkezinde Siirt'te de bu bayramı tekrar canlandıracağız." ifadelerini kullandı.