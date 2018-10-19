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Yalova'da 'Yürüyen Köşk' panosuna saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

YALOVA'da, 1929 yılında Ulu Önder Atatürk'ün yaptırdığı 'Yürüyen Köşk'ün inşaatı sırasında çekilen fotoğrafın bulunduğu sahildeki panonun camı kırıldı, çöp konteynerlerine zarar verildi.

Yalova'da 'Yürüyen Köşk' panosuna saldırı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, 1929 yılında Ulu Önder Atatürk'ün yaptırdığı 'Yürüyen Köşk'ün inşaatı sırasında çekilen fotoğrafın bulunduğu sahildeki panonun camı kırıldı, çöp konteynerlerine zarar verildi.
Atatürk'ün 1929 yılında yaptırdığı, 1980 yılında koruma altına alınıp, 2006'da Yalova Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen 2 katlı 'Yürüyen Köşk'ün inşaatı sırasında çekilen fotoğrafının bulunduğu sahildeki panonun camı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. 1930 yılında Atatürk'ün talimatıyla, yanındaki çınar ağacına zarar verdiği gerekçesiyle rayların üzerinde 4,80 metre kaydırıldığı için 'Yürüyen Köşk' adını alan müzenin yapımını yansıtan panoya zarar verilmesi tepkiye neden oldu. Doğul Sahil Bandı'nda önceki gün akşam saatlerinde çöp konteynerleri de devirildi.
Polisin yaptığı araştırma sonucu, sahildeki çöp konteynerlerine zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Pano camının kırılmasıyla ilgili araştırmanın ise sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da 'Yürüyen Köşk' panosuna saldırıYalova'da 'Yürüyen Köşk' panosuna saldırı

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