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Yalova'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ayhan Pala (52) idaresindeki 16 CGC 62 plakalı ve B.A'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosikletler, Yalova-Kocaeli kara yolunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkisinde Tevfik Fikret Caddesi'nden yola çıkmak için manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı.

Yaralılardan Pala, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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