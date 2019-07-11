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Yalova’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Yalova’nın Tonami Kavşağı üzerinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.

Yalova’nın Tonami Kavşağı üzerinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi yönünden Tonami Meydanı yönüne giden R.S. (38) idaresindeki 16 ADE 033 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Hızla giden araç duramayarak o esnada Bursa yönüne hareket eden araçlardan F.P. (41) idaresindeki 77 BE 055 plakalı panelvan minibüse yan taraftan vurdu. Aynı yönde hareket eden M.Ç. (35) idaresindeki 77 BR 404 plakalı bir otomobil de panelvan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü R.S. ile panelvan minibüsün sürücüsü F.P. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Tonami Kavşağının bir bölümü ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde trafik bir süreliğine durdu. Kaza yapan araçların çekici marifeti ile kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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