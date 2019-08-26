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Yalova'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:45 | Son Güncelleme

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Kocaeli kara yolunda seyreden M.Ö idaresindeki 77 P 4210 plakalı otobüs, Altınova Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen E.Y'nin kullandığı 41 LY 680 ve A.K. yönetimindeki 22 BF 628 plakalı otomobiller ile 41 K 6772, 34 PN 9522 plakalı hafif ticari araçlar ve 77 P 9013 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan Ö.B, E.Y. ve E.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otobüs şoförü M.Ö. polis tarafından yakalandı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kaza Yalova

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