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Yalova'daki deniz çekilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: - "Konunun uzmanı akademisyenler deniz çekilmesinin depremle ilgili değil meteorolojik bir durum olduğunu belirtmiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir"

Yalova'da deniz suyunun yaklaşık 25 metre çekilmesinin depremle ilgisinin bulunmadığı, bunun meteorolojik bir durum olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, incelemeler sonucu Çiftlikköy ilçesi sahilinde yaklaşık 20-25 metre bir deniz suyu çekilmesi olduğu, Altınova bölgesine doğru bunun 1-2 metrelere kadar düştüğünün görüldüğü belirtildi.

Kocaeli sahilinde de yaklaşık 1-2 metre çekilme olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, bölgede bu durumun bir haftadır devam ettiği aktarıldı. Çekilmenin mevsimsel gerçekleşen bir olay olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çekilme sonucunda çevresel açıdan bir kirlilik tespit edilmemiş ve herhangi bir kirlilik ihbarı alınmamıştır. Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede ilimizde bir deprem hareketliliği olmadığı bilgisi verilmiş ve deniz çekilmesi, hayvan davranışları ve benzeri 50 farklı olayla deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun net olarak açıklanamadığı ifade edilmiştir. Konunun uzmanı akademisyenler deniz çekilmesinin depremle ilgili değil meteorolojik bir durum olduğunu belirtmiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir."

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