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'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

SU SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ Yalova merkez ve ilçelerinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 25 metre çekilmesi sonucu kayıklar karaya oturmuş, sudaki kayalar ortaya çıkmıştı.

'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)

SU SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ
Yalova merkez ve ilçelerinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 25 metre çekilmesi sonucu kayıklar karaya oturmuş, sudaki kayalar ortaya çıkmıştı.
Kentte deniz çekilmesi bugün durdu, sular yükselmeye başladı. Kayalar yeniden sulara gömülürken, karaya oturan kayıklar ise su üstüne çıktı. Denizin çekildiği bölgelere gelen vatandaşlar, suların yükseldiğini gördü.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)

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