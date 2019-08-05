Yalova'daki işletmelerin kanuna aykırı çıkmaları kaldırılıyor

Belediye çalışanlarına burada bir konuşma yapan Salman, sürecin devam edeceğini söyledi.

Caddede kanun kapsamında gerekenin yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi yürürken aklıma hep çocukluk yıllarım geldi. 1970'te de böyleydi ama o zaman nüfus 10 binlerdeydi şimdi nüfus 130 küsur binlere geldi. Haliyle genişleyeceği yerde daralıyordu. Sahil iyi bir nefes aldı. Bende çok mutlu oldum. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze. Onlar da bize özveriyle destek verdiler. Ben dün akşam Emniyet Müdürümüzle de görüştüm. Zaten gördünüz, görevli arkadaşlarımız da burada ama siz benim ailemsiniz, size ayrıca bir teşekkür ediyorum."

Salman'ın konuşmasının ardından ekipler, verilen süre içinde iş yerlerinden kaldırılmayan çıkmaların toplanması için çalışma başlatıldı.

Çıkmaların kaldırılma çalışmalarına iş makineleri de eşlik etti.

Gazipaşa Caddesi'ndeki iş yerlerine ait kanuna aykırı çıkmaların ekiplerce kaldırılmaya devam edileceği öğrenildi.

