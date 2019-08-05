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Yalova'daki işletmelerin kanuna aykırı çıkmaları kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 07:54 | Son Güncelleme

Şehrin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'ndeki işletmelerin kapalı çıkmalarının kaldırılması için bu sabah başlatılan çalışma sürecek

Yalova Belediyesince kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle Gazipaşa Caddesi'nde yer alan işletmelerin kapalı çıkmaları kaldırılmaya başlandı.

Şehrin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'ndeki işletmelerin kapalı çıkmalarının kaldırılması için verilen sürenin dolmasının ardından bu sabah saat 05.30'da yıkım çalışması başlatıldı.

Yalova Belediyesine bağlı çok sayıda zabıta, özel güvenlik ve temizlik personeli yıkım çalışması öncesi caddede görev aldı.

İtfaiye, ambulans ve iş makinelerinin de bölgede bulunduğu yıkım çalışması öncesi çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi güvenlik önlemi aldı.

Yıkım çalışması öncesi esnafın bir kısmı kapalı çıkmalarını kendi imkanlarıyla kaldırmaya devam etti.

Caddeye giriş ve çıkışları sağlayan sokaklar ise iş makineleri ve zabıta araçlarıyla kapatıldı.

- "Sahil nefes aldı"

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yıkım çalışması öncesi belediye başkanı yardımcıları ve birim müdürleriyle caddede inceleme yaptı.

Salman, caddede çok sayıda temizlik personeli eşliğinde yürüyerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye çalışanlarına burada bir konuşma yapan Salman, sürecin devam edeceğini söyledi.

Caddede kanun kapsamında gerekenin yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi yürürken aklıma hep çocukluk yıllarım geldi. 1970'te de böyleydi ama o zaman nüfus 10 binlerdeydi şimdi nüfus 130 küsur binlere geldi. Haliyle genişleyeceği yerde daralıyordu. Sahil iyi bir nefes aldı. Bende çok mutlu oldum. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze. Onlar da bize özveriyle destek verdiler. Ben dün akşam Emniyet Müdürümüzle de görüştüm. Zaten gördünüz, görevli arkadaşlarımız da burada ama siz benim ailemsiniz, size ayrıca bir teşekkür ediyorum."

Salman'ın konuşmasının ardından ekipler, verilen süre içinde iş yerlerinden kaldırılmayan çıkmaların toplanması için çalışma başlatıldı.

Çıkmaların kaldırılma çalışmalarına iş makineleri de eşlik etti.

Gazipaşa Caddesi'ndeki iş yerlerine ait kanuna aykırı çıkmaların ekiplerce kaldırılmaya devam edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Caddesi Yalova yıkım çalışması

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