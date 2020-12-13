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Yalova’daki sakinlik havadan görüntülendi

13.12.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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Yalova’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklar polis ve görevlilere kaldı.

Yalova’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklar polis ve görevlilere kaldı. Şehirdeki sakinlik havadan görüntülenirken, kısıtlamaya uymayan 20 yaş altındaki bir motosiklet sürücüsü ekiplerin düzenlediği tutanağı imzalamamak için direndi.
Yalova’nın işlek cadde, sokak ve meydanları sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi. Araştırma Kavşağı’nda oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı. 20 yaş altı motorlu bir sürücü ise sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden cezai işlem uygulandığı sırada ekiplere zorluk çıkardı. Genç adam polislerin tutanağını imzalamayacağını belirtirken, polisler kısıtlamaya uymayan genç hakkındaki 3150 liralık ceza tutanağını valiliğe gönderdi.

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