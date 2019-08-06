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Yalova'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan İran uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı

Yalova'daki uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.N, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar S.T, M.Y. ve A.T'nin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran uyruklu H.B.N'nin adresinde, uyuşturucu saklamak için hazırlanmış gizli bölmeli valizler ve 1 kilo 47 gram Afyon sakızı ele geçirilmişti. Bu kişiyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle aynı ülke vatandaşı S.T, M.Y. ve A.T. ise Yalova'ya bir araçla geldikleri sırada yakalanmış, araçta silah ve fişekler bulunmuştu.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

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