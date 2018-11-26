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Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

YALOVA'nın Samanlı köyünde, Arap iş insanına ait olduğu belirtilen villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlandı.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - YALOVA'nın Samanlı köyünde, Arap iş insanına ait olduğu belirtilen villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlandı. Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Villada arama yapan ekiplerin, çalışmalarında eğitimli köpekler ile drone da kullandığı görüldü. Yalova Valisi Muammer Erol, villadaki aramaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı köyünde bir Arap iş adamına ait olduğu öğrenilen villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır" dedi. Villanın girişinde önlem alındığı görülürken, güvenlik güçleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

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