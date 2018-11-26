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Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

ÇALIŞMALAR SU KUYUSU VE HAVUZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılırken, çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı.  Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan kente gelen özel ekibin arama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)

ÇALIŞMALAR SU KUYUSU VE HAVUZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI
Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılırken, çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı.
Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan kente gelen özel ekibin arama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin, Arap iş insanına ait olduğu ve yaklaşık 1 aydır kimsenin uğramadığı belirtilen villanın yanındaki başka villada da arama çalışması yaptığı öğrenildi. Çalışmalar için villanın bahçesine itfaiye aracı da getirildi.

İsmail ÖZTÜRK- Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (2)

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