HABER

Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

ÇALIŞMALAR SU KUYUSU VE HAVUZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılırken, çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR SU KUYUSU VE HAVUZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılırken, çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan kente gelen özel ekibin arama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin, Arap iş insanına ait olduğu ve yaklaşık 1 aydır kimsenin uğramadığı belirtilen villanın yanındaki başka villada da arama çalışması yaptığı öğrenildi. Çalışmalar için villanın bahçesine itfaiye aracı da getirildi. İsmail ÖZTÜRK- Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA, (DHA)

PARTNERYemeğe böyle çıkınca...Yemeğe böyle çıkınca...
Ulaş'ta trenler çarpıştı: 14 yaralı (3)Ulaş'ta trenler çarpıştı: 14 yaralı (3)
İzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 18 yaralıİzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı!

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.