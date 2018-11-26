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Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada yapılan ve 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandı.  İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı.

Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada yapılan ve 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandı.
İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı. Villa bahçesindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aradı. Ekipler, 10 saat süren arama çalışmalarını saat 18.00 sıralarında tamamlayıp, ellerindeki poşetlerle araçlara binerek, bölgeden ayrıldı. Arama çalışmalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Berktuğ ÖNCÜ- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)

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