Yalovalı öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

"Esnafı ziyaret ederek onların bizi ne kadar çok sevdiklerine şahit olduk. Bize aktardıkları duygular çok güzel. Çocuklar esnaftan çekiniyordu. Esnafı bire bir ziyaret ettiklerinde muhabbet etmeye başladıklarında güler yüz ve samimiyetle karşılanınca çok sevindiler. Şehit ailelerini ziyaretinde onların üzüntülerini paylaştılar ve vatani duyguları daha çok gelişti."

Gezide, terör saldırılarından zarar gören bir şehrin nasıl ayağa kaldırıldığına şahit olduklarını dile getiren Kabuk, şunları aktardı:

Proje koordinatörü Fatih Kabuk yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencileri kentin tarihi yerlerini gezdirdiklerini, aynı zamanda dezavantajlı ve şehit aileleriyle bir araya getirerek ön yargıları kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kente 4 öğretmen nezaretinde gelen öğrenciler, dün gerçekleştirdikleri Eğil Peygamber Kabirleri ve şehit aileleri ziyaretinin ardından bugün tarihi merkez Sur ilçesindeki Dengbej Evi, Bakırcılar Çarşısı, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Arif Müzesi'ni gezdi.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Yalova'dan gelen 40 öğrenci, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını ziyaret etti.

- "Diyarbakır'da bu kadar şehit olduğunu bilmiyordum"

Öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Cemile Ceyda Ercan, gezi sayesinde Diyarbakır ile ilgili daha önce duyduklarının doğru olmadığını fark ettiğini söyledi.

Şehit ailesini ziyaretinde, duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren Ercan, "Şehidimizin annesinin, Türkçe konuşamasa bile bu vatan ve Türkiye evlatları için ölmeye değer görecek şekilde evladını yetiştirmiş olması beni çok duygulandırdı. Diyarbakır'da bu kadar şehit olduğunu bilmiyordum." dedi.

Mehmet Sait Gümüş de okulda Diyarbakır gezisine gideceklerini duyduğunda hem heyecanlandığını hem de endişelendiğini dile getirerek, "Haberlerde genellikle burada terör olaylarından bahsediyorlar. Geldiğimde öyle olmadığını öğrendim. Diyarbakır'ın insanları sıcak, tarihi ve kültürel yerleri çok güzel." diye konuştu.

